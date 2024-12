Valentini: “Ibrahimovic? Non basta esser stato un grande calciatore. Servono…”

Su Ibrahimovic:

“Io non sono convinto che il team manager debba avere solamente competenza calcistica, la competenza di Ibrahimovic è fuori discussione. Questo ruolo però richiede qualità umane diverse, deve fare da collante tra i giocatori, l’allenatore e la società. Non basta capire di calcio, nessuno può dubitare le competenze calcistiche di Ibrahimovic. Poi però deve svolgere un ruolo di raccordo e richiede capacità umane importanti. Non basta esser stato un grande calciatore. La società non può soltanto compiacere i suoi calciatori, devi anche dare una linea di condotta e da questo punto di vista devi spiegare ai calciatori che non si deroga a questo tipo di comportamento”.