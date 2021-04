Milan, Ibrahimovic: “Tifosi? Non è facile giocare senza di loro allo stadio”

Le ultime notizie sul Milan. Ibrahimovic ha parlato del suo rapporto con i tifosi del Milan dopo aver firmato il rinnovo fino al 2022

Dopo aver firmato il suo rinnovo con fino al 2022, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del rapporto con i tifosi rossoneri ai microfoni di Milan TV. Queste le parole del campione svedese. "Dal primo giorno ho avuto un grande feeling con loro provando a dare sempre il massimo. Con loro allo stadio è un'altra cosa, senza non è facile giocare. Il rapporto con loro è sempre stato rispettoso. Quando gioco provo a dare sempre il massimo. Credo che i tifosi siano contenti del mio rinnovo, anche se qualcuno prima aveva qualche dubbio per la mia età. Ho dimostrato però che l'età non importa. E' tutta una questione mentale. Se ti predisponi a fare certe cose, ce la fai. La mia mentalità è sempre migliorare e fare il massimo possibile. In campo o ce l'hai o non ce l'hai. Quello non va mai via. Devi solo stare bene fisicamente". Leggi il resto dell'intervista esclusiva di Ibrahimovic a Milan TV.