Milan, Ibrahimovic :”Se rimango il prossimo anno vinciamo lo scudetto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport: “Rangnick? Non lo conosco, da noi l’informazione non è arrivata. Non lo so se è ufficiale o no. Come ho detto l’altro giorno se ero qui da inizio anno vincevamo il campionato. Se sarò qua l’anno prossimo dal primo giorno, sicuro vinceremo“.

Sulla sua permanenza al Milan: Promessa ai tifosi del Milan? No, non c’è promessa, non c’è garanzia. Per questo devi parlare con Mino (Raiola ndr).

