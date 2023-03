Milan, Ibrahimovic: “Mio figlio voleva farmi male, ho chiesto a Pioli..”

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale della Svezia e ha toccato tanti temi interessanti, come riportato da Sportbaldet. Lo scandinavo ha parlato anche del rapporto con il figlio Maximilian e della possibilità che quest'ultimo ha avuto di allenarsi con la squadra, oltre ad una particolare richiesta fatta per l'occasione a Stefano Pioli. Di seguito le sue parole.