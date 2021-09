Milan, Ibrahimovic: “Pallone d’Oro? Sono io che manco a lui” | News

Zlatan Ibrahimovic ha risposto a modo suo alla domanda sul Pallone d'Oro, riconoscimento individuale che non ha mai vinto

Intervenuto ai microfoni di 'France Football', Zlatan Ibrahimovic ha parlato del Pallone d'Oro. L'attaccante del Milan non ha mai vinto l'ambitissimo riconoscimento individuale e ha espresso il suo pensiero in questo modo. "Se mi manca il Pallone d'Oro? No è il contrario, sono io che manco a lui". Mai banale il fuoriclasse svedese. La nostra esclusiva al giornalista che ha intervistato Franck Kessie: le sue impressioni sul rinnovo