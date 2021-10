Milan, Ibrahimovic: “Los Angeles Galaxy? Dato più io a loro che loro a me”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha rilasciato un'intervista a Milan TV in occasione dei suoi 40 anni. Ecco un piccolo estratto

Renato Panno

Sull'infortunio di Manchester: "Quello che è cresciuto e migliorato in quel periodo è stata la mentalità. Devi avere una pazienza... sono diventato più forte mentalmente. Non sei in campo, non potevi stare in palestra. Lavori più statico, lento, triste e devi essere forte per controllare le emozioni. Dopo una cosa così mentalmente sei forte".

Sull'esperienza in America: "Ho dato io più a loro che loro a me. Hanno visto qualcosa che non hanno mai visto in campo. Una personalità che non ha paura di niente e uno che non prova ad essere perfetto in modo finto. Andavo in giro da solo, non mi serviva un entourage di 20 persone per controllare la mia immagine. Mi manca solo un po' di sole..".

Sull'Ibrahimovic di adesso: "Ogni giocatore cambia a seconda dell'età che ha. Non posso giocare come tanti anni fa, ho un altro fisico, pensiero, esperienza. Riesco a giocare ancora perché mi adatto sul gioco nel miglior modo possibile. Non esagero, ma faccio di tutto per aiutare la squadra. Poi mi piace allenarmi tanto, non faccio troppo o poco. Quando vedo la squadra fuori voglio fare come la squadra, non voglio essere trattato in modo differente. Se faccio meno può essere che anche loro facciano meno, non voglio essere quell'esempio. Grazie a questa mentalità sono qua, puoi avere talento, ma il 50% è nella testa".

Tanti cambi look nella tua carriera. Come ti sei avvicinato al mondo della moda? "La moda non c'entra niente. Metto la roba comoda, quella è la mia moda. Non mi interessa l'opinione di altri". La moda è per gente permalosa e chic, io non sono così.