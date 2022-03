Ibrahimovic: “Giocherò finché non vedrò qualcuno migliore di me”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato del futuro e lo ha fatto a suo modo. Queste le dichiarazioni dello svedese

Renato Panno

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato del suo futuro da calciatore. Nessun programma per lo svedese, ma non vuole rimpianti. Non può mancare, inoltre, la solita frase ad effetto alla Ibra. Queste le dichiarazioni ai microfoni della 'Uefa'.

"Il futuro deve ancora essere scritto, non faccio programmi e vediamo cosa succede. Non ritirarmi e poi dire che avrei potuto continuare, perché me ne pentirei per il resto della vita. Voglio giocare il più a lungo possibile. La realtà è che giocherò finché non vedrò qualcuno più bravo di me, quindi gioco ancora. So che un giorno mi fermerò e che non avrò più quell'adrenalina".

"È un problema per ogni giocatore, perché giochi a calcio per avere adrenalina e non puoi fare nient'altro perché siamo programmati così. Ogni giorno facciamo la stessa cosa. Ci svegliamo, ci prepariamo, ci alleniamo, mangiamo e ci riposiamo. Il giorno dopo è uguale. Fai queste cose per 20 anni e in cambio ricevi adrenalina. Quando improvvisamente ti fermi viene a mancare tutto, allora devi ricominciare da zero e iniziare qualcosa di nuovo”. Le Top News di oggi sul Milan: ritorno di fiamma per il vice Theo, la Nazionale contatta Stefano Pioli

