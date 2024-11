Luca Calamai, nel suo lungo editoriale per Tuttomercatoweb, ha parlato anche della situazione in casa Milan. Critiche a Fonseca e Ibrahimovic

Luca Calamai , nel suo lungo editoriale per Tuttomercatoweb, ha parlato anche della situazione in casa Milan dopo la partita contro la Juventus . Ecco il suo pensiero sui rossoneri.

Ibrahimovic boss, Fonseca che parla di Scudetto e non solo. Le critiche di Calamai

"Il Milan invece è un caso. Ibrahimovic rivendica il suo ruolo da Boss. Va bene. E’ normale quindi che sia il primo responsabile di quello che non funziona. Lo 0 a 0 contro la Juve è stato uno spettacolo avvilente. Fonseca la prima scelta sbagliata del Boss. Non ha portato identità, non ha idee e contro i bianconeri ha dimostrato anche di non avere coraggio. Un allenatore spaventato è un grande problema dentro uno spogliatoio che, tra l’altro, ha poche personalità di spicco. Fa tenerezza, o fastidio, sentir parlare Fonseca di scudetto. Già conquistare la zona Champions, con questo scenario, sarebbe un’impresa. Ibra ammetta i suoi errori e cerchi almeno di trovare qualche rimedio nel mercato invernale". LEGGI ANCHE: Milan, operato Jovic: il comunicato ufficiale, le condizioni del serbo >>>