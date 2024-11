Filippo Galli, ex giocatore del Milan, in un'intervista ai microfoni di TuttomercatoWeb.com, ha parlato del ruolo di Zlatan Ibrahimovic

Filippo Galli , ex giocatore del Milan , in un'intervista ai microfoni di TuttomercatoWeb.com, ha parlato del ruolo dirigenziale di Zlatan Ibrahimovic , sottolineando che presto diventerà una figura ancora più importante all'interno del club. ecco, di seguito, le sue parole:

"Non è ben delineato, ma probabilmente c'è qualcosa che sfugge a me. Non lo so, c'è un lavoro che ai più è oscuro probabilmente, ma va nella direzione che vuole RedBird e presto diventerà importante".