Milan, Ibrahimovic: “Francia con Mbappé, Neymar, Messi? Ma non ha Dio”

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Canal Plus, sul calcio francese prima e dopo la sua partenza per il Milan

Anche se non si vede in campo, Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sé. Il calciatore del Milan che sta recuperando dal brutto infortunio della scorsa stagione, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Canal Plus.

Milan, le parole di Ibrahimovic a 'Canal Plus'

Nelle pillole uscite, lo svedese ha parlato del calcio francese: "Da quando ho lasciato la Francia, tutto il livello si è abbassato. Non c'è nulla di cui parlare. La Francia ha bisogno di me, io non ho bisogno della Francia. Anche se ci sono giocatori del livello di Mbappé, Neymar e Messi non ti aiuta. Questo perché non hai Dio"