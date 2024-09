Milan, Damascelli duro con Ibrahimovic in versione dirigente: ecco le sue parole

"La colpa non è dell'allenatore, perché quello che è successo con i bulli, con il vecchio Milan non sarebbe mai accaduto. Una volta c'era un grande presidente, c'era un grande amministratore delegato ora al Monza, con questi due personaggi, con Ariedo Braida e Ramaccioni, i bulli non venivano nemmeno perdonati. L'assenza di Ibrahimovic è emblematica: dirigenti si nasce e si studia, non si diventa dirigenti per contratto e Zlatan che è stato un grandissimo è tutto tranne che un dirigente".