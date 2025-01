Criscitiello critica Ibrahimovic: “Da dirigente non sa né vincere né perdere”

"Se tu devi fare un discorso alla squadra, e devi farlo da dirigente, lo devi fare senza i social. Bisogna saper perdere, bisogna saper vincere. Secondo me Ibrahimovic non sa né perdere né vincere, da dirigente. Se tu due settimane fa, al compleanno del Milan, entri dall'entrata secondaria, esci, ti nascondi e non ci metti la faccia, poi non mi fai il video... vuoi fare il discorso alla squadra? Fallo, devi farlo, ma non sapendo che ti stanno riprendendo e non sapendo che poi quella roba deve finire sui social. Se io devo parlare con la mia squadra, nel bene e nel male, non faccio venire i social media manager con tutti quanti e mi riprendi col telefonino." LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Nunez piace tantissimo: ecco la sua reale volontà >>>