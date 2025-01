Milan, Ibrahimovic: “Auguriamo il meglio a Sinner. Speriamo che vinca e …”

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al tennista Jannik Sinner

In vista della finale dell'Australian Open 2025, 'Eurosport' ha chiesto a diversi sportivi ed ex sportivi di mandare un messaggio a Jannik Sinner: tra questi anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan. Ecco, dunque, i loro pensieri.