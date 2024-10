"Questo è ciò che rende un buon leader. È quando si costruisce fiducia e cultura. Non lasciando il campo. Ma supportando la squadra con parole e azioni. Chiunque abbia giocato a livello internazionale sa che la lotta tra club e nazione è reale. Questo non è un problema di Pulisic o del Milan. Ogni grande giocatore e ogni grande squadra se ne occupa. È un continuo tira e molla. Ma a un certo punto Pochettino, Pulisic e gli USA devono mostrare i muscoli e dire al Milan: Ecco come andrà a finire. Abbiamo bisogno di Christian, per giocare o semplicemente per essere in giro". LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca chiama: la squadra risponderà? Servono aggressività e…