Milan, Helveg: “Grande rispetto per Kjaer. Damsgaard? Mi piace tanto”

Thomas Helveg, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a TMW. In primo piano Simon Kjaer e Mikkel Damsgaard

Thomas Helveg, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a tuttomercatoweb.com. Ecco cosa ha detto: "Kjaer? Non posso che portare grande rispetto nei suoi confronti, perché anni fa non era una colonna importante come oggi. Aveva delle difficoltà durante delle partite però io credo che il suo periodo al Milan gli abbia dato fiducia e soprattutto calma. Non è solo capitano, ma leader è diventato un leader ed è uno che non trema. Ripeto, grande rispetto per lui. Damsgaard pronto per la maturazione? Mi piace tantissimo. Fisicamente sembra uno che non abbia nel contatto fisico il suo punto forte, però con i piedi è molto bravo e anche furbo, si mette sempre in posizioni buone e riesce a fare la differenza. Però è ancora giovane, deve crescere. In questa avventura con la Nazionale sta guadagnando esperienza e si sta costruendo il futuro". Intanto ecco tutti i segreti di Kaio Jorge nella nostra intervista esclusiva.