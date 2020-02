Milan, Gullit: “Progetto giovani? Non è vincente. Guardate l’Ajax..”

NEWS MILAN – La leggenda olandese del Milan Ruud Gullit ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del momento dei rossoneri e non solo. Ecco cosa ha detto l’ex attaccante rossonero a proposito del progetto giovani della proprietà e di Ivan Gazidis: “Con i giovani non puoi vincere: devi avere sempre giocatori con esperienza a guidarli. L’esempio più recente è l’Ajax della scorsa stagione: è bastato inserire tre uomini con un po’ di anni e sono arrivati a un passo dalla finale di Champions”. Intanto, ieri c’è stato un altro episodio di razzismo, questa volta in Portogallo: ecco il messaggio pubblicato dal Milan>>>

