Gravina fa il bilancio del 2024: “Un anno positivo, il voto è 8 e mezzo”

In un’intervista rilasciata all’ ANSA , il presidente della FIGC , Gabriele Gravina , ha tracciato un bilancio sportivo del 2024, definendolo nel complesso “positivo”. Nonostante la delusione per l’eliminazione della Nazionale maggiore da Euro 2024, Gravina ha sottolineato come quel momento di difficoltà abbia dato la spinta per una nuova ripartenza: “Avevamo bisogno di quell’alert negativo per ripartire con maggior entusiasmo, e i risultati successivi stanno dando riscontri positivi”.

Il presidente ha poi espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti dalle squadre giovanili italiane, che, secondo lui, hanno segnato un passo importante nel panorama calcistico internazionale. “Il voto? Un 8 e mezzo”, ha detto Gravina, evidenziando in particolare il riconoscimento ricevuto dalla UEFA per il lavoro svolto con le nazionali giovanili, che ha portato l’Italia a vincere il premio Burlaz per i successi ottenuti con le Under 17 e Under 19 negli ultimi tre anni. Un traguardo storico che conferma la solidità del movimento calcistico giovanile italiano e offre un segnale di ottimismo per il futuro.