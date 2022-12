Milan, Giunti: “Con il Parma la partita più importante”

Federico Giunti, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club nel corso del format "On The Pitch"

Emiliano Guadagnoli

Il Milan è una squadra ricca di storia e di partite vinte importantissime. Con quelle sono arrivati anche tantissimi trofei nella bacheca rossonera.

Milan, Giunti parla della vittoria contro il Parma — Federico Giunti, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club nel corso del format "On The Pitch". Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla vittoria ottenuta in rimonta contro il Parma nell'aprile 1999: "Credo che sia una delle partite più importanti per me. È stata la prima da titolare con il Milan, la prima delle sette vittorie che ci permisero di recuperare il distacco che avevamo con la Lazio. Alla penultima partita ci fu il sorpasso, poi nell’ultima partita di Perugia vincemmo. Il destino era nelle nostre mani, non dipendevamo dal risultato degli avversari e alla fine vincemmo quello Scudetto".Mondiali, Ozil “snobba” Giroud: il messaggio sui social