Milan, Giuliani: “Tomori è mancato tantissimo. Kessie è un altro”

Il giornalista Fulvio Giuliani ha parlato delle sue sconfitte consecutive in campionato del Milan e di alcuni singoli. Le dichiarazioni ne suo intervento su 'Sky Sport': "Tomori è mancato tantissimo, ma non solo lui. Subito prima della sconfitta con la Fiorentina pensavo: "Questo Milan che gioca così bene somiglia ad un treno che va ad altissima velocità". Non me ne vogliano gli amici rossoneri, non l'ho mai detto per portare qualcosa di negativo alla squadra di Pioli, ma era un qualcosa che pensavo in quel momento, compresa la partita di Firenze. Ok che hanno preso 4 gol, però quella sera non possiamo mica dire che sia stato dominato dai viola, tutt'altro: ha sprecato l'impossibile. Poteva finire in tanti altri modi. Ben diverso invece il discorso con il Sassuolo. Lì sì che è come se avessimo visto pagare improvvisamente le fatiche psicofisiche di Madrid, e ci può stare. Per me è stata una mancanza improvvisa di equilibrio tra i reparti. Per i troppi gol presi in genere ce la prendiamo con la difesa, ma quasi sempre sono figli di uno scollamento della squadra. Lo stesso Kessie, ha giocato una prima parte di campionato di un certo tipo; le ultime tre partite decisamente di un altro".