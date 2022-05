Milan, Giroud: “Volevo vincere anche in Italia. Ora sogno il Qatar”

In una lunga intervista rilasciata a Europe 1 Sport, l'attaccante del Milan Olivier Giroud ha parlato del suo campionato e della Francia.

E ora l'attaccante francese sogna la chiamata in Qatar , per continuare il filo che l'ha visto siglare una doppietta decisiva a marzo con la Francia e vincere lo scudetto col Milan.

Sulla Nazionale : "Sarebbe la mia ultima competizione importante con la nazionale, a 36 anni. E direi una bugia se affermassi di non voler andare in Qatar".

Sul Milan e sullo scudetto : "Stiamo entrando nella leggenda del club: non ancora al livello dei big milanisti, ma è bello essere associati a certi grandi giocatori. Ad esempio, Shevchenko si è congratulato con me dopo lo scudetto: queste sono cose che scaldano il cuore".

Sulla prima stagione in Serie A: "Dopo nove anni in Premier League, ho raccolto una grande sfida come la serie A, convinto di poter continuare a vincere. Il destino ha voluto che firmassi con il Milan, e questa è stata una stagione da sogno. Anche perché il nostro obiettivo iniziale era la qualificazione in Champions League".