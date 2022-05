Milan, Giroud: “Ero vicino a firmare per l’Inter, ma Dio ha fatto bene”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha ringraziato Dio per non aver firmato per l'Inter e aver aspettato il club rossonero

Renato Panno

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha ringraziato Dio per non aver firmato per l'Inter e aver aspettato il club rossonero. Il francese, dopo le avventure in Premier League, non si vedeva in altra nazione se non in Italia. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'L'Equipe'.

"Era abbastanza inevitabile vista la mia storia. Ero vicino a firmare per l'Inter... ma Dio ha fatto bene: ho dovuto aspettare un po', essere paziente e nel frattempo ho vinto la Champions League (con il Chelsea nel 2021, n.d.r.). Conoscevo la Premier League, anche se è il campionato più difficile, da 15 anni. Quando ho parlato con il mio agente, non mi vedevo in Spagna o in Germania e un ritorno in Francia non era la mia priorità. Quindi Milano è stata la ciliegina sulla torta". Le Top News di oggi sul Milan: due novità di formazione, esclusiva Cannavaro e calciomercato

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI