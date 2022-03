Milan, Giroud: “Ibrahimovic? E’ un fratello maggiore importante per tutti”

Olivier Giroud, centravanti del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic

Olivier Giroud, centravanti del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Giroud ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadra in rossonero: "Gli ho raccontato che i miei amici mi regalarono la sua maglia del Barcellona. Ci ha riso un po’ su senza prendermi troppo in giro. Allora ero agli inizi e lui già al top. Mi piaceva per lo stile e la personalità in campo. Sono fiero di poterci lavorare insieme, imparare ogni giorno anche da lui. E’ quasi un fratello maggiore e un elemento molto importante per tutti. Se voglio giocare fino a 40 anni come Ibra? Condividiamo la stessa voglia e determinazione di andare oltre i limiti e continuare a dare il nostro contributo". Intanto ecco il colpo in difesa di Maldini