Milan, Giroud: “Ibrahimovic incredibile. Non so se riuscirò a fare come lui”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato del compagno di reparto Zlatan Ibrahimovic. Il francese, più piccolo di cinque anni, ha provato ad immaginare il suo futuro all'età di Ibra. Anche lui riuscirà a mantenere l'integrità mentale e fisica del numero 11 rossonero? Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Eleven Sport Belgio': "Ibrahimovic è incredibile. La sua carriera, la sua longevità, la sua determinazione a restare ad alti livelli, la voglia di fare sempre di più, è straordinario per un giocatore di 40 anni. Tra 5 anni non so se le mie ginocchia, le mie caviglie e la mia schiena mi permetteranno di segnare ancora. Quindi grande rispetto per Ibra".