Milan, Giroud: “Ibrahimovic? È un’opportunità averlo come mio partner”

Olivier Giroud, centravanti del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di "Colinterview - Oh My Goal". Giroud ha parlato anche della concorrenza con Zlatan Ibrahimovic: "La vedo come una sfida, qualcosa che mi spinge ogni giorno. È un'opportunità averlo come mio partner, per imparare qualcosa in più. È un esempio per tanti attaccanti e quando ero giovane lo amavo, sia in campo che per il suo carattere forte, sia per il fatto di essere esigente ogni giorno con se stesso e con gli altri. È una sana competizione tra di noi". Intanto sta per arrivare un bomber che vuole solo il Diavolo.