Milan, Giroud sul futuro: “Andrò a scadenza a fine anno, vedremo”

Olivier Giroud , attaccante del Milan, ha parlato dei suo futuro. Il francese andrà a scadenza di contratto a fine anno, ma giura di sentirsi ancora molto bene fisicamente. Nessun limite per il numero 9; per il rinnovo ci sarà tempo per parlare e firmare. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'L'Equipe'.

Sulla stagione in rossonero: "L'ho sempre detto: finché avrò le capacità fisiche, finché il mio corpo me lo consentirà, cercherò di raggiungere il livello più alto. Nella mia testa ho sempre questa grande motivazione. Due anni fa ho detto altri due anni... ma ora sto ancora molto bene. Sono ancora lì. Andrò a scadenza a fine anno. Vedremo. Ma non mi fisso dei limiti".