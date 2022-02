Milan, Giroud: “I tifosi hanno visto il vero Giroud, ora voglio fare più gol”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha lanciato un appello a Stefano Pioli e si sente carico per il prosieguo della stagione

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha lanciato un messaggio forte e chiaro a Stefano Pioli. Inoltre il francese si dice determinato e pronto a realizzare gli obiettivi della squadra. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'StarCasinòSport': "I tifosi hanno visto il vero Giroud, ma so che posso fare ancora di più per aiutare la squadra. Adesso vorrei giocare di più. Il mister fa le sue scelte, ma io sono pronto e mi sento molto bene fisicamente. Sono pronto a realizzare i nostri obiettivi. So che ho bisogno di segnare di più".