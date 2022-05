Milan, Giroud: “Che emozione il primo gol a Reggio. Ibra è il motore”

Ai microfoni di telefoot Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato della sua stagione e della possibilità di giocare il mondiale con la Francia.

Queste le sue dichiarazioni: "Il primo gol nasce da un grande assist dalla sinistra di Rafael Leao. Quando lo vedo puntare non mi faccio domande, e i suoi palloni li calcio di prima. Quando ho visto il pallone in fondo alla rete, è stato un sollievo incredibile ed un'emozione pazzesca. Anche il secondo gol mi ha regalato una gioia immensa, credo si vedesse dalla mia espressione".

Chiosa finale sulla Nazionale e il mondiale in Qatar: "C'è ancora tempo prima del Mondiale. Mancano ancora 4-5 mesi e di acqua sotto i ponti deve ancora scorrerne. Quando ci sono le possibilità e sei competitivo nel tuo club, se hai la fortuna di poterne giocare un altro, saresti bugiardo a dire di no. Vedremo cosa succederà".