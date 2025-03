Milan, Gimenez: “La città di Milano mi incanta. Dopo gli allenamenti…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha parlato della stagione rossonera. Ma non solo, poiché il centravanti messicano ha raccontato della sua nuova vita in Italia, sulle difese del nostro campionato e sul suo ruolo in squadra. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!