Milan, Gilardino: “Ibrahimovic? A gennaio avevo dei dubbi, ma poi..”

NEWS MILAN – Intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport da Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan oggi allenatore della Pro Vercelli. L’ex rossonero ha parlato tra le altre cose anche di Zlatan Ibrahimovic, del suo rendimento in questi mesi e del suo futuro ancora incerto.

"Io in coppia con lui? Sarebbe stato bello, due punte con caratteristiche diverse. A lui piace segnare, ma non gli dispiace nemmeno fare gli assist. Ibra è straordinario, al Milan ha dato la scossa. A gennaio ero sicuro dell'impatto che avrebbe avuto nello spogliatoio, meno della tenuta atletica. Invece mi ha sorpreso e andrei avanti con lui anche l'anno prossimo", ha dichiarato l'ex bomber della Nazionale.

