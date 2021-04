Milan, Giannichedda: “Kessie uno dei centrocampisti più forti in Italia”

L'ex calciatore Giuliano Giannichedda ha parlato dei meriti di Stefano Pioli nella crescita di alcuni singoli. Particolare attenzione e Kessie

L'ex calciatore Giuliano Giannichedda ha parlato dei meriti di Stefano Pioli nella crescita di alcuni singoli. Particolare attenzione e Franck Kessie. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Pioli è stato determinante nella crescita di Kessie ma anche in quella di Bennacer e Saelemaekers. Secondo me ancora più importante è stata la quadra tattica della squadra, con il centrocampo a due che lo ha fatto crescere tanto. Kessie è uno dei centrocampisti più forti d'Italia". Esterno offensivo: grande occasione in Olanda per il Milan