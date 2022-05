Milan, G. Galliani: “Scudetto vinto rompendo gli schemi. Leao uomo in più”

Gianluca Galliani, figlio di Adriano, ha commentato lo scudetto del Milan, arrivato grazie ad un modo di lavorare diverso rispetto a ciò che si vede in Italia

Gianluca Galliani , figlio di Adriano, ha commentato lo scudetto del Milan, arrivato grazie ad un modo di lavorare diverso rispetto a ciò che si vede in Italia. Nessun dubbio sull'uomo in più di quest'anno: Rafael Leao . Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

Chi è stato in campo l'uomo in più di questo Milan? "Indubbiamente Leao. Anche oggi ha fatto una partita incredibile. Con la sua esplosione ha dato una svolta al livello generale della squadra. Non ho mai visto un giocatore strappare come fa lui".