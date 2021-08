Milan, Gianluca Galliani: “Mio padre incontrò Sarri per la panchina, poi…”

Gianluca Galliani, figlio dell'ex ad del Milan Adriano, ha svelato un retroscena relativo al periodo rossonero del padre riguardante Sarri

Gianluca Galliani, figlio dell'ex ad del Milan Adriano, ha svelato un retroscena relativo al periodo rossonero del padre riguardante Maurizio Sarri. Queste le sue parole a 'Calciomercato - L'originale' su 'Sky Sport': "Mio padre incontrò Sarri a Milano e mi disse che gli aveva fatto un'impressione incredibile e che sarebbe diventato un grande allenatore. Perché non è arrivato? Riportò delle frasi che aveva detto: era forse il favorito ma poi preferì Sinisa Mihajlovic, che comunque è un altro grande allenatore".