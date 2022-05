Milan, Giacomazzi: “Scudetto meritato. Gestiti beni i problemi”

Guillermo Giacomazzi, ex centrocampista del Lecce, ha parlato del campionato di Serie A e di un Milan che ha meritato lo scudetto

"È stata una stagione bellissima, ci sono state grandi partite sia per la lotta Scudetto sia per la battaglia per restare in A. Alla fine credo che lo Scudetto del Milan sia meritato, i rossoneri sono stati bravi a gestire le problematiche vissute durante la stagione e a vincere partite importanti. Anche la zona retrocessione è stata emozionante e sorprendente: squadre forti come Genoa e Cagliari sono retrocesse, è un segnale. Nel calcio non bisogna mai mollare".