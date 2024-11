Ghoulam sul Milan: “E’ il momento di fare punti. Deve approfittare del…”

Ghoulam, ex terzino del Napoli, è stato ospite al Club di Sky Sport, dove ha commentato le prospettive del Milan in Champions

Ghoulam , ex terzino del Napoli , è stato ospite al Club di Sky Sport , dove ha commentato le prospettive del Milan per le prossime partite di Champions League. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Per il Milan sicuramente è il momento di fare punti. Ha il vantaggio del calendario e deve approfittarne per qualificarsi direttamente, non dico tra le prime".