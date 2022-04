Milan, Costacurta: “Così non basta, il calendario è molto difficile”

Alessandro 'Billy' Costacurta ha analizzato Milan-Genoa di Serie A. Con questo tipo di prestazione sarà difficile in vista delle prossime gare

Dopo due pareggi a reti bianche con Bologna e Torino, il Milan si rimette in carreggiata e risponde alla vittoria dell'Inter contro lo Spezia. Ci pensano Rafael Leao e Junior Messias e piegare il Genoa di Alexander Blessin, ma quel che emerge è una prestazione non esattamente brillante. È chiaro che quel che conta è soltanto il risultato, ma per le prossime partite serve qualcosa in più. Ne è convinto Alessandro 'Billy' Costacurta che, nel suo intervento su 'Sky Sport', ha ricordate come il calendario rossonero sia tutt'altro che semplice da qui alla fine del campionato. Queste le dichiarazioni.