Dario Bonetti, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio City4You' in vista del match tra Milan e Genoa, in programma alle ore 20:45 di domenica 15 dicembre allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Il classe 1961, che ha vestito la maglia del Diavolo dal 1986 al 1987, ha infatti spiegato come il club di via Aldo Rossi sia obbligato a conquistare i tre punti in questa sfida.