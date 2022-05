Milan, Gazidis: “Al freddo, sotto la pioggia, di notte: tifosi incredibili”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha sottolineato la grande passione dei tifosi, sempre presenti ad incitare la propria squadra

"Abbiamo più di 500 milioni di tifosi nel mondo, infatti domenica ce ne saranno 10 mila a San Siro dall'estero. Anche questa stagione credo che sia stata rappresentata da 192 diversi paesi nello stadio. Questo sentimento di essere parte di una grande famiglia, ma una famiglia che ci dà sentimenti personali. Anche in trasferta. E incredibile: al freddo, di notte, sotto la pioggia, ovunque, abbiamo sentito questo supporto, questa forza. Per questo credo che questa stagione non sarebbe stata possibile senza questo senso di unità".