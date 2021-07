Milan, Gazidis: “Presto starò bene, non vedo l’ora di tornare”

Ivan Gazidis, ad del Milan, ha ringraziato tutti con un messaggio per il supporto ricevuto dopo la brutta notizia del carcinoma alla gola

Ivan Gazidis ha ringraziato tutti con un messaggio per il supporto ricevuto dopo la brutta notizia del carcinoma alla gola. Queste alcune delle dichiarazioni dell'amministratore delegato del Milan alla TV ufficiale del club rossonero: "Sto benissimo, sto lavorando anche durante il giorno. E' vero che sto facendo alcuni esami per iniziare la terapia, ma starò bene. Non vedo l'ora di tornare a Milano. E' importante che la squadra stia crescendo, l'inizio della stagione deve essere forte".