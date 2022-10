Gazidis: “Leao non ha avuto vita facile all’inizio. Lo abbiamo aspettato”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato di Rafael Leao e delle sue difficoltà nei primi mesi di carriera in rossonero

Ivan Gazidis , amministratore delegato del Milan, ha parlato di Rafael Leao e delle sue difficoltà nei primi mesi di carriera in rossonero. Il club, però, non ha cambiato il suo piano e lo ha aspettato. I risultati, adesso, sono sotto gli occhi di tutti. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'ESPN'.

Gazidis su Rafael Leao

"Leao non ha avuto vita facile qui all'inizio. Non giocava e quando lo faceva le sue prestazioni erano fatte di alti e bassi, ha avuto bisogno di un po' di tempo. Ha avuto quel tempo e supporto. Non abbiamo cambiato il nostro piano". Gazidis sul rinnovo di Leao, sul nuovo stadio e su tanto altro ancora >>>