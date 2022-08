Milan, Gazidis: “Ottimista sull’approvazione del progetto stadio”

Ivan Gazidis , amministratore delegato del Milan , ha rilasciato un'intervista ad 'Affari&Finanza', l'inserto del quotidiano 'Repubblica'. Queste le dichiarazioni di Gazidis sul progetto del nuovo stadio di Milano che, nelle intenzioni del club rossonero e dell' Inter , dovrebbe sorgere sempre in zona San Siro .

"Sono ottimista sulla possibilità di arrivare all'approvazione del progetto finale di uno stadio moderno, capace di accogliere famiglie, donne, bambini e di generare nuovi ricavi. È un architrave del nostro progetto. Stadio da soli? È il sogno di molti tifosi, ma bisogna fare i conti con la realtà di un investimento proibitivo per l'equilibrio finanziario di un solo club".