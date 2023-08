Milan, Gazidis: “Moncada è un capo scout di livello mondiale”

Ivan Gazidis, ex amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Business of Sport'. Ecco le sue parole

Ivan Gazidis , amministratore delegato del Milan per quattro anni, dal 2018 al 2022 , ha rilasciato un'intervista a 'Business of Sport'. Ecco dunque le sue dichiarazioni.

Su Moncada:"Hanno rivoluzionato completamente il management. Sia a livello sportivo che commerciale, e da lì abbiamo avuto subito tanto da fare per sistemare la squadra. Il primo pensiero è stato quello di abbassare il monte ingaggi, perché non potevamo permetterci di perdere tutti quei soldi, al contempo però dovevamo anche migliorare il rendimento in campo, quella era la vera sfida. Abbiamo assunto Moncada, un capo scout di livello mondiale, e un team di osservatori esperti, unendo queste due cose abbiamo ottenuto subito risultati eccellenti". LEGGI ANCHE: Milan, Giroud è davvero imprescindibile? >>>