Milan, Gazidis: “Maldini? Sapevo sarebbe diventato un dirigente top”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha elogiato l'operato da dirigente di Paolo Maldini. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'Il Corriere dello Sport': "La squadra sta sopra ogni cosa e persona. Quindi il punto è trovare qualcosa o qualcuno che funzioni per essa, e quel qualcosa o quel qualcuno può essere frutto di scelte originali. Da fuori la gente può pensare che ognuno operi all’interno di perimetri fissi, le cose non stanno così. Noi lavoriamo come un team, con altre persone coinvolte, non solo Maldini e Massara. Ho creduto in Paolo fin dal primo momento, sapevo che sarebbe potuto diventare un direttore sportivo top level, ed è proprio ciò che è oggi". Clicca qui per leggere l'intervista integrale dell'ad del Milan