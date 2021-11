Milan, Gazidis: “L’affetto dei tifosi? Ora capisco perché questo club è speciale”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una diretta live sul canale Twitch dei rossoneri

Intervenuto in live sul canale Twitch del Milan, Ivan Gazidis ha ricevuto numerosi messaggi d'affetto. In merito a ciò, l'amministratore delegato rossonero ha risposto così. "Questo non è una cosa di amministratore. E' una cosa di cuore. Adesso sono un po' emozionato. In questi mesi sentivo il loro affetto. Ho detto che è come un vento che mi spinge avanti, ed è vero. Nella vita, in momenti di difficoltà, queste cose sono importanti. Sono cose che non dimenticherò mai. Adesso capisco cosa significa la famiglia Milan. E' un club speciale nel mondo, nel calcio, ma anche nel cuore. Si vede anche con i giocatori del passato, hanno sempre un sentimento speciale per questo club anche se hanno giocato per altri club in carriera, il Milan significa qualcosa di speciale. Anche per me".