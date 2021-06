Milan, Gazidis: “Il calcio sta cambiando: ecco cosa serve adesso”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato della trasformazione del calcio moderno rispetto al passato. Ecco cosa serve

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato della trasformazione del calcio moderno rispetto al passato. Ecco cosa serve. Questa la sua spiegazione ai microfoni di 'Milan TV': "Sono un amante del calcio. Il calcio sta cambiando: non è un sistema di gioco ma un'attitudine. Il calcio moderno è uno contro uno. La transizione è molto importante. E' un calcio in cui velocità e forza sono molto importanti. Alla fine anche il livello tecnico ovviamente".