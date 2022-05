Milan, Gazidis: “Dicevano che i giovani non potevano vincere in Italia”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato dello scetticismo che c'era intorno al progetto rossonero. Le dichiarazioni

Ivan Gazidis , amministratore delegato del Milan , ha parlato dello scetticismo che c'era intorno al progetto rossonero. "Non si può costruire una squadra giovane in Italia" dicevano, eppure... Queste le dichiarazioni rilasciate al 'Guardian'.

"Ho notato, non solo in Italia, ma nel calcio in generale, la grande narrativa dell”eccezionalismo’. L’idea che una nuova cosa non funzionerà qui. È successo in Inghilterra quando Arsène stava comprando giocatori francesi e la gente diceva: “Non ce la farebbero mai in una ‘serata piovosa’ a Stoke”.