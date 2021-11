Milan, Gazidis: “Derby? Sono questi i momenti per i quali giochiamo”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una diretta live sul canale Twitch dei rossoneri

Intervenuto in una live sul canale Twitch del Milan, Ivan Gazidis ha parlato del derby di domenica sera. Queste le parole dell'amministratore delegato del Milan. "Lo vedrò in tv sfortunatamente. Infatti mio figlio con dieci amici degli Stati Uniti saranno qua. Certamente sono questi i momenti per i quali giochiamo. Ai tifosi chiedo di tenermi un posto in curva. Anche se non sarò fisicamente lì, il mio cuore sarà lì con voi a San Siro".