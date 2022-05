Milan, Gazidis: “Sono milanista, è un sentimento di appartenenza speciale”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni a 'Sky Sport' dopo la vittoria dello scudetto

Su che vittoria è : "Questa vittoria significa qualcosa in più. Non solo cosa abbiamo fatto, ma come l'abbiamo fatto. Questo gruppo è speciale. Ha una volontà, voglia, spirito, unità, soprattutto qualità. Con queste cose tutto è possibile. Questa vittoria, per me, è la più bella".

Se il Milan vincente è nato quando è stato confermato Pioli : "Il Milan è nato in tanti momenti, con tante persone speciali. Se dici che è merito di Ibra dico di sì. Se è merito di Maldini, dico di sì. Questo è un lavoro di squadra. Questa è la cosa più importante, con i nostri tifosi. Ad ogni passo i nostri tifosi ci hanno spinto avanti, durante tempi difficili. Sono molto orgoglioso e molto felice per loro perché veramente dopo tanti anni questo club ha bisogno di questa sera, questo momento".

Su Maldini: "E' una storia bellissima. Allo stesso tempo Paolo non è una bandiera, è un dirigente serio che lavora duramente per questo club. Per queste ragioni io ho sempre creduto in Paolo, dall'inizio. Adesso è una parte importante del club. Non solo del passato, ma anche per il futuro".