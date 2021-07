Milan, Gattuso: “La conferma di Pioli è un vantaggio, conosce l’ambiente”

Rino Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista dove ha parlato di Stefano Pioli: ecco le sue parole

Un'estate sicuramente rovente quella di Gennaro Gattuso, arrivato alla Fiorentina e andato via da Firenze qualche giorno dopo l'annuncio ufficiale. Poi il mancato passaggio sulla panchina del Tottenham, dove è stato accusato dai tifosi inglesi di essere razzista. In attesa di trovare una nuova squadra, l'ex campione del Milan ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'Il Messaggero'. Ecco di cosa ha parlato 'Rino'. "La conferma di Stefano Pioli credo sia un vantaggio per il Milan, riparte da un allenatore bravo che conosce l’ambiente. Ma la partenza di Gigio Donnarumma resta molto pesante". Le Top News di oggi sul calciomercato: Pobega scala posizioni, Pjanic idea low cost?