Milan, Garbo: “Fonseca sospeso. Qualcosa che non va nella gestione dello spogliatoio”

Milan, Garbo: "Fuori dai giochi Scudetto e dal campionato. Vorrei, ma non posso"

"Si, da quello Scudetto e anche del campionato. Mi sembra un vorrei ma non posso, non sfrutta le sue possibilità. Lo tiro fuori dal discorso Scudetto. Ho la sensazione che ci sia sempre l'equivoco di un allenatore sospeso, che spara sull'arbitro e poi viene smentito dai suoi giocatori e dirigenti. C'è qualcosa che non va nella gestione dello spogliatoio".