Milan, Galliani: “Sono contento del rinnovo di Pioli. Ha fatto molto bene”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, è stato ospite dell'evento che ha presentato il nuovo libro del giornalista Gianluca Di Marzio. Galliani ha parlato anche di Stefano Pioli: "Quando vado via da un club cerco di non dare consigli a nessuno e di non dire nulla, ma da tifoso del Milan sono contento per il rinnovo di Pioli perché ha fatto molto bene".